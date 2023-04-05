Суд отказал мэрии Красноярска в сносе здания религиозной организации

Арбитражный суд Красноярского края отказал в иске, а затем в апелляционной жалобе мэрии Красноярска о сносе здания религиозной организации. Суд установил, что спорная постройка не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц и не создает угрозу жизни и здоровью граждан. Строительные конструкции обследуемого здания находятся в работоспособном состоянии, а потому сносу оно не подлежит.

Ранее департамент градостроительства администрации Красноярска обратился в суд с иском к местной религиозной организации христиан веры евангельской «Церковь воскресшего Христа Спасителя». Власти потребовали членов организации за свой счет снести жилой дом, в котором она зарегистрирована. Как указал истец, принадлежащее ответчику здание на улице Мичурина является самовольной постройкой, так как разрешение на его строительство администрация города не выдавала.

Кроме того, власти отмечали, что религиозная организация нарушила требования минимального отступа от границы смежного земельного участка, а также построила дом с «нарушениями планировки и застройки территории для ведения гражданами садоводства».

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Лолита Белова