С начала года в Башкирии выявлено 19 случаев заболевания корью

В Башкирии с начала года зарегистрировано 19 случаев заболевания корью, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по республике. В основном среди заболевших — пациенты, у которых нет прививки от кори.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По каждому случаю подозрения на корь проводится эпидемиологическое расследование с определением круга контрактных лиц и экстренной иммунизацией, отмечается в сообщении. С начала апреля в Башкирии проводится «подчищающая иммунизация», когда прививки получают ранее не привитые, не перенесшие болезнь, а также привитые однократно дети и взрослые.

Майя Иванова

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