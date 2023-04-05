Генпрокуратура нашла массовые нарушения в домах престарелых и в приютах для бездомных в Татарстане

Генпрокуратура России обнаружила массовые нарушения в домах престарелых, инвалидов и приютах для бездомных в ряде субъектов РФ, включая Татарстан. Об этом пишет «Российская газета».

В частности, помимо Татарстана такие нарушения были выявлены в Архангельской, Брянской, Владимирской, Курганской, Ленинградской, Мурманской областях, а также в Бурятии, Ингушетии и Севастополе.

Из-за таких нарушений ряд социальных учреждений был закрыт.

Всего в РФ по итогам проверок выявили свыше 13,7 тыс. нарушений в соцучреждениях.

"Ъ-Казань"