Алексей Текслер отправился с рабочим визитом в Китай

Делегация Челябинской области во главе с губернатором Алексеем Текслером вылетела с рабочим визитом в Китайскую народную Республику. Как сообщают в правительстве региона, запланирована встреча с губернатором провинции Шаньдун Чжоу Найсян и переговоры с руководителями местных крупных производственных предприятий.

Уточняется, что стороны планируют обсудить сотрудничество в отрасли машиностроения, поставки продукции АПК и пищепрома из Челябинской области в Шаньдун, взаимодействие в сфере образования.

Шаньдун находится на востоке Китая. Ее административным центром является город Цзинань, крупнейшим городом – Циндао. Провинция является одной из наиболее экономически развитых в КНР.