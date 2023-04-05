РЖД подготовит дополнительные поезда для перевозки пассажиров на курорты Кубани

К летнему сезону РЖД назначит 1,5 тыс. дополнительных поездов, большинство из которых соединят крупные российские города с Анапой, Адлером, Новороссийском и Кисловодском. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба РЖД Фото: Пресс-служба РЖД

При необходимости в составы включат дополнительные вагоны, а при резком увеличении спроса будут назначать еще больше дополнительных поездов. Всего для летней кампании подготовят 14,8 тыс. вагонов. На южных направлениях доля вагонов, оборудованных кондиционерами и биотуалетами, превысит 90%.

«Организованные группы детей будем перевозить только в таких вагонах. Летние перевозки возьмем на особый контроль: создадим штаб и будем в онлайн-режиме обрабатывать обращения пассажиров»,- отметили в РЖД.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram