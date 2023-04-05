За время пандемии в России снизилась заболеваемость ВИЧ и туберкулезом

В России заболеваемость острыми вирусными гепатитами B и C, активным туберкулезом и ВИЧ третий год подряд не возвращается к допандемийным показателям.

«По итогам 2019 г. статистикой было зарегистрировано 80 100 человек, у которых впервые обнаружили ВИЧ (54,6 случая на 100 000 человек. В 2021 г. ВИЧ впервые выявили у 58 800 человек (40,3 нового случая на 100 000 человек). По итогам 2022 г. ВИЧ был выявлен впервые всего у 61 400 человек (42,2 случая на 100 000 человек)»,— сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата.

Главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов рассказал, что в разгар пандемии на фоне масштабных ограничений в России существенно снизилась заболеваемость острыми и хроническими вирусными гепатитами В и С. В 2022 году после отмены большинства ограничений заболеваемость острым гепатитом C выросла, а распространение гепатита В осталось на том же уровне, что и в 2021-м.

Подобная ситуация сложилась и с распространением туберкулеза. При этом заболеваемость сифилисом в России не просто достигла показателей 2019 года, но и превысила допандемийный уровень.

Александр Кислов