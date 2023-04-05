«Ведомости»: финский инвестфонд SATOhomes решил продать российский бизнес

Финский инвестиционный фонд SATOhomes принял решение продать российский бизнес. Он занимался сдачей квартир в аренду, пишут «Ведомости» со ссылкой на его партнеров.

Источники, знакомые с ситуацией, утверждают, что инвестфонд для реализации бизнеса нанял консалтинговую фирму CORE.XP. В портфеле финской компании 25 тыс. аппартаментов, на рынке она работает около восьми лет. Исходя из финансовой отчетности фонда, на конец 2022 года ему принадлежало 522 квартиры в 13 жилых комплексах города, включая парковочные места. SATOhomes рассчитывает выручить за свои активы €60,3 млн, или 5,2 млрд руб. Эта сумма эквивалентна рыночной стоимости активов.

Александр Просяник, Санкт-Петербург