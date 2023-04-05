В Башкирии ограничили проезд большегрузов по региональным дорогам

Сегодня в Башкирии вступили в силу ограничения движения большегрузов по региональным и межмуниципальным дорогам. Временный запрет, который продлится до 30 апреля, действует для транспортных средств, у которых нагрузка на ось превышает 6 т. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на интернет-портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Аналогичное ограничение будет действовать в летний период — с 1 июня по 31 августа. В это время движение большегрузов разрешено с 22:00 до 10:00. Управлению Ространснадзора по Приволжскому федеральному округу и республиканскому Центру организации дорожного движения рекомендовано проводить весовой контроль.

Карина Мамаева

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