Глава Адыгеи взял под контроль ситуацию с подтоплениями в Теучежском районе

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов взял под контроль ситуацию, связанную с подтоплением дачных участков и домов в СНТ в Теучежском районе. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Благодаря слаженным действиям всех оперативных служб, в кратчайшие сроки удалось минимизировать последствия происшествия. В полночь техническая неисправность была устранена. Для 100 жителей СНТ на случай эвакуации были подготовлены автобусы и пункты временного размещения»,- отметил Мурат Кумпилов.

Происшествие случилось поздно вечером 4 апреля. Причиной подтопления 60 дачных участков стала неисправность электрической части затвора на водозаборе Краснодарского водохранилища в районе поселка Четук. К 8 утра вода уже полностью ушла с подтопленных территорий. В Адыгее создали комиссию для оценки ущерба.

Татьяна Ручкина

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