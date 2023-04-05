Губернатор Прикамья раскритиковал глав муниципальных образований за ненадлежащее исполнение работы по молодежной политике

Сегодня в рамках правительства Пермского края был рассмотрен вопрос о распределении субсидий, предоставляемых из бюджета края на реализацию мероприятий в сфере молодежной политики на 2023 год. И. о. руководителя Агентства по делам молодежи Пермского края Юлия Баландина рассказала, что было получено 27 заявок от муниципальных образований, 20 из которых были отобраны комиссией. Запланировано проведение 50 мероприятий в муниципальных образованиях края. Госпожа Баландина отметила, что не все муниципальные образования принимают участие в конкурсе на распределение субсидий. За пять лет проекта только один раз в нем участвовали Куеда, Ильинский район и Оханск. Никогда не участвовали в конкурсе Сива и Суксун. По мнению Юлии Баландиной, есть ряд объективных и субъективных факторов для отказа от участия в конкурсе проектов по молодежной политике. Как правило, у муниципальных образований отсутствуют отраслевые специалисты, которые были бы погружены в тематику и смогли бы предложить мероприятия, интересные для молодежи и имеющие определенный эффект.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил важность участия всех муниципальных образований в распределении субсидий и подаче заявок. Он пояснил, что на выделяемые средства проводятся форумы, слеты, направленные на развитие добровольчества, приобщение к культурным ценностям. «Обращаю внимание тех глав, которые вообще не участвовали ни разу: одно дело — если у вас мероприятия проводятся и вы выделяете муниципальные средства, хотя это глупо, если вам предлагают не тратить средства из муниципального бюджета. Но если вообще мероприятия по молодежной политике не проводятся, можно сказать — двойка за работу. Если в следующем году также не будет заявленных документов, тогда это ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей. Имейте это в виду»,— подчеркнул губернатор. Он также обратил внимание, что те главы, которые участвовали единожды, также каждый год должны направлять свои заявки.