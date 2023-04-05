В Ярославле начинается строительство газовой заправки

В Ярославле разрешено строительство станции для заправки грузового и легкового автотранспорта жидким и газовым топливом. Разрешение выдано департаментом строительства Ярославской области 3 марта 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран улица Полушкина роща в Ярославле

Фото: Скрин камеры Ярнет улица Полушкина роща в Ярославле

Фото: Скрин камеры Ярнет

Автозаправочная станция будет расположена напротив дома №16 по Полушкиной роще в Ярославле. Проект предполагает строительство примыканий к улично-дорожной сети Ярославля с въездом и выездом на улицу Полушкина роща и на проспект Октября. Разрешение на строительство действует до 27 декабря 2023 года.

Ранее 21 февраля 2023 года проект строительства автозаправочной станции для заправки газовым топливом получил положительное заключение госэкспертизы. Согласно единому государственному реестру заключений, застройщиком газовой заправки выступает ООО «Транснефть».

Андрей Иванов