«Росводоканал Краснодар» выполнит промывку 24 км сетей водопровода

В рамках мероприятий, направленных на улучшение качества подаваемой питьевой воды, «РосводоканалКраснодар» в период с 10 по 12 апреля проведет промывку сетей водоснабжения диаметром 800 мм общей протяженностью 24 км

Промывка осуществляется гидропневматическим способом: в систему под высоким давлением подается вода вместе со сжатым воздухом. Поток воды разрушает отложения на стенках труб и вымывает их из трубопровода.

Процесс промывки состоит из нескольких значимых этапов: перекрытие участка, запланированного для промывки; открытие пожарного гидранта в конечной точке участка промывки сетей; слив водопроводной воды в приемную сеть канализации; отбор проб воды для определения необходимости повторной промывки.

В связи с запланированными мероприятиями с 08-00 часов 10 апреля 2023 г. до 12-00 часов 12 апреля 2023 г. будет снижено давление на сетях водоснабжения Прикубанского, Западного и Центрального округов города, а также в частном секторе Славянского микрорайона. Возможны перебои водоснабжения в Музыкальном микрорайоне, а также по следующим адресам: ул. Заполярная, 35/1 – 35/12, 37/1 – 37/3, 39/1 – 39/7; ул. Морская, 43, 45; ул. Гаражная, 71; ул. Азовская, 17; пр. Мирный, 16.

«Вода в Краснодаре считается одной из самых лучших благодаря артезианским месторождениям, из которых она попадает в водопроводную систему города, - говорит директор по производству «РосводоканалКраснодар» Станислав Гераськов. – Однако, чтобы качество воды было стабильно высоким, мы разрабатываем и реализуем целый комплекс мероприятий, направленных на улучшение работы систем водоснабжения, в числе которых промывка водопроводных сетей».

С начала этого года специалистами предприятия промыто свыше 73 км сетей различного диаметра. До конца 2023 года планируется промыть еще более 300 км сетей.

Напомним, что «Росводоканал Краснодар» отвечает за работу и обслуживание внутриквартальных и магистральных сетей, находящихся на балансе предприятия. Ответственными за эксплуатацию и промывку внутридомовых сетей являются «ГУК-Краснодар» и другие управляющие компании города.

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