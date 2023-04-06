Импакт-инвестирование ждет новый рекорд

В 2022 году мировой объем вложений в импакт-стартапы сократился на 25% по сравнению с рекордным для отрасли 2021-м, подсчитали эксперты глобальной платформы данных о стартапах и инновациях Dealroom. Но эти показатели все еще превышают уровень 2020 года, а на рынке продолжают появляться новые «единороги» и перспективные проекты. Российские импакт-предприниматели 2022-й посвятили «пересборке» и продумыванию стратегий работы в новых условиях.

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Годовой отчет

Импакт-стартапы в 2022 году привлекли $57 млрд по всему миру, говорится в исследовании платформы Dealroom «Импакт-стартапы и венчурный капитал в 2022 году». Это на 25% меньше тех $75 млрд, что были вложены в них в 2021-м. Но эксперты подчеркивают, что сегмент импакт-инвестирования в 2022-м выглядел лучше, чем экосистема венчурного капитала в целом, где финансирование сократилось на 36% по сравнению с пиком 2021 года.

Больше всего импакт-инвестирование просело в США — на 36% по сравнению с 2021-м, но на этот рынок в прошлом году пришлось 45% всех привлеченных средств в импакт-стартапы. Соответствующие вложения в ЕС даже подросли на 1%, а доля союза в общем объеме импакт-инвестиций выросла с 25% в 2021 году (в США тогда было 55%) до 35% в прошлом. «Европа постепенно догоняет США»,— заключают авторы исследования. Показатели Азиатского региона остались практически неизменными: на Китай по итогам прошлого года пришлось 6% объема таких инвестиций, а на Азию — 7%.

Эксперты Dealroom отмечают, что импакт-экосистема становится более зрелой. Подавляющее большинство раундов в 2022 году относилось к категории мегараундов с объемом привлечения средств свыше $100 млн. В 2022-м появились 32 новые компании-«единорога», среди них — Allego N.V., EcoVadis, X-energy, Einride и другие (в 2021 году на рынок вышли 74 «единорога»). Несмотря на существенное падение количества выходов импакт-стартапов на IPO (20 в 2022-м против 111 годом ранее), число слияний и поглощений в прошлом году сократилось всего на 4%, до170.

На технологии, связанные с климатом, приходилось почти 80% инвестиций в импакт — $44 млрд. Значительно подорожали стартапы, связанные с циклической экономикой: их стоимость выросла на 6% за год, до $90 млрд. В фокусе внимания инвесторов также стартапы, связанные с биоразнообразием и возобновляемой энергетикой.

Нюансы статистики

Снижение объема инвестиций в импакт-стартапы может быть связано с общей геополитической ситуацией и желанием предпринимателей пересмотреть цели и направление развития их бизнесов, усилить внутренние процессы и укрепить команду, отмечают в Impact Hub Moscow. В связи с этим рост бизнеса и поиск инвестиций могли отойти на второй план.

Независимый эксперт по социальному предпринимательству Ольга Рябова указывает на сильный эффект пандемии. «Пандемия началась в 2020 году, и именно в 2021-м мы увидели рекордный приток инвестиций в импакт-проекты. Социальные предприниматели оказались на первой линии ответов на запросы новой реальности. Поэтому инвесторы направили средства на поддержку этих проектов, что дало рекордные показатели в 2021 году»,— уточняет она.

По мнению Ольги Рябовой, чтобы получить объективную картину, данные 2022-го стоит сравнивать не с 2021-м, а скорее с 2019–2020-м. И если проанализировать динамику вложений в импакт-стартапы начиная с 2010 года, без учета аномального 2021-го, выяснится, что идет постоянный и стабильный прирост их объемов. «По итогам 2023 года мы, вероятнее всего, увидим показатели, близкие к 2022-му»,— прогнозирует эксперт.

Русская пересборка

В России в 2022 году основатели сосредоточились не столько на привлечении средств в свои проекты, сколько на пересмотре стратегии и поиске новых возможностей. «В прошлом году бОльшая часть средств, которые были готовы предоставить стартапам импакт-инвесторы, осталась невостребованной,— отмечает Ольга Рябова.— Это связано с тем, что многим проектам нужна была помощь не деньгами, а скорее консультациями, связями, конкретными и точными инструментами. Большинство руководителей стартапов в прошлом году были заняты пересборкой: кто-то релоцировался в другую страну и его фокус сместился на другие регионы, кто-то, напротив, менял повестку с глобальной на исключительно российскую, кто-то обновлял состав команды, так как ключевые сотрудники уезжали за рубеж».

Основатель клуба «Импактус» Вероника Жукова также отмечает, что в 2022 году вместо запроса на деньги был высокий спрос на интеллектуальный ресурс. «Когда мы подводили итоги года, оказалось, что за год мы как клуб импакт-инвесторов выдали только один заем вместо нескольких десятков годом ранее. И дело в не том, что внезапно закончились деньги или желание инвестировать. Сами проекты не торопились брать на себя обязательства, которые могли не исполнить»,— отмечает она. Внутри же «Импактуса» наблюдался всплеск интеллектуального волонтерства: эксперты помогали с юридическими вопросами, консультировали по маркетингу, построению финансовых моделей, поиску выхода на международных партнеров. «За год в клуб пришли четыре новых инвестора, которые сразу же включились в такое интеллектуальное волонтерство»,— рассказала госпожа Жукова.

В текущих реалиях потребность в импакт-бизнесах только возрастает, убеждены в Impact Hub Moscow. В 2022 году число социальных предпринимателей, по данным фонда «Наше будущее», выросло на 27%. По словам же Ольги Рябовой, после пересмотра стратегии проекты становятся намного глубже, серьезнее, у них появляется больше шансов получить финансирование. «Деньги на интересные импакт-проекты в стране есть»,— уверена эксперт. Государство увеличивает объем финансирования социальных задач, в том числе в регионах, что напрямую связано с импакт-предпринимательством. Намного активнее становятся частные фонды, включаясь не только в поддержку отдельных проектов, но и в развитие инфраструктуры: системные исследования, разработку методик. Крупные корпорации выделяют бюджеты для реализации импакт-проектов: развивают экологию, переработку отходов и другие направления. Совершенно новой тенденцией стала практика обращения НКО не к крупным, а к средним компаниям, говорит Ольга Рябова. Результат, по ее словам, хороший: средние компании часто готовы выделять не меньший объем средств для поддержки импакт-предпринимательства, чем крупные холдинги, а объем документооборота и количество требований несравненно ниже.

Наталья Горова