Уборка наощупь

Водные объекты, которые были обследованы и очищены с помощью технологии «Аэрощуп» по заказу компании «ЛУКОЙЛ».
Озеро Щучье
2004–2007 годы
Прототип технологии «Аэрощуп» впервые использовался в озере для очистки донных отложений от нефти. Были подтверждены безопасность и эффективность новой разработки.
Ручей Малый Войвож
2020–2023 годы
Были очищены донные отложения водоема от нефти и нефтепродуктов. После завершения работ ученые зафиксировали полное восстановление биоразнообразия водной экосистемы.
Река Колва
2022 год
Проведена работа по гидроэкологическому обследованию пойменно-речной системы реки Колва на протяжении 207 км. Выявлялись места загрязнения донных отложений и прибрежных почв.
Озеро Ерхаты
2022 год
Проведено обследование озера Ерхаты, являющегося местом традиционной рыбной ловли жителей села Новикбож, близ которого строятся объекты нефтедобычи ЛУКОЙЛ-Коми.