Уборка наощупь

Водные объекты, которые были обследованы и очищены с помощью технологии «Аэрощуп» по заказу компании «ЛУКОЙЛ».

Озеро Щучье

2004–2007 годы

Прототип технологии «Аэрощуп» впервые использовался в озере для очистки донных отложений от нефти. Были подтверждены безопасность и эффективность новой разработки.

Ручей Малый Войвож

2020–2023 годы

Были очищены донные отложения водоема от нефти и нефтепродуктов. После завершения работ ученые зафиксировали полное восстановление биоразнообразия водной экосистемы.

Река Колва

2022 год

Проведена работа по гидроэкологическому обследованию пойменно-речной системы реки Колва на протяжении 207 км. Выявлялись места загрязнения донных отложений и прибрежных почв.

Озеро Ерхаты

2022 год

Проведено обследование озера Ерхаты, являющегося местом традиционной рыбной ловли жителей села Новикбож, близ которого строятся объекты нефтедобычи ЛУКОЙЛ-Коми.