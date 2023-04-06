Переосмысление восьми основных категорий экономической мысли от эго к эко

Эгосистемная экономика (добывающая) Экосистемная экономика (восстанавливающая) Природа Товар: ресурсы Добыл—произвел—выбросил Живые системы / живые существа Замкнутый цикл Труд Товар: экономиказависимостиЛюди как ресурсыДоход как стоимость Достоинство: экономика достоинства и самонаправляемость Основа — права человека (базовые потребности) Универсальные базовые дивиденды Капитал Финансиализация, основанная на сырьевых товарахСлишком много денег в одном месте(спекулятивная добыча), слишком мало — в другом (регенерацияобщего) Перенаправить денежные потокииз мест, где их слишкоммного (спекулятивные пузыри)туда, где их слишком мало(регенерация общего экологического,социального и культурного достояния) Технологии/данные Эпистемологическое неравенствоМанипулирование коллективным поведениемСнижение благосостояния и креативности человека Эпистемологическое равенствоСделать так, чтобы системы увидели самих себяПовышение благосостояния и креативности человека Менеджмент Сверху вниз, традиционныйОрганизация вокруг заданныхцелей Экосистемное лидерствоОрганизация вокруг возникающихбудущего Потребление Консюмеризм ВВП Благосостояние для всех Валовое национальное счастье Управление Иерархии, рынки, группы особых интересов Коллективные действия на основе осознанности Собственность Государственная, частная Совладение