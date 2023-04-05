УФАС: АО «ПЗСП» и АО «Пермтрансжелезобетон» вдвое завысили цены на свою продукцию

Пермское УФАС признало АО «Специализированный застройщик ПЗСП» и АО «Пермтрансжелезобетон» виновными в нарушении закона о конкуренции при формировании цен газобетонные блоки. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Как установило УФАС, с конца 2021-го по июнь 2022 года предприятия, занимающие доминирующее положение на рынке, повысили цены на газобетонные блоки почти в два раза. Это не соответствовало росту затрат на их производство. Компаниям будет выдано предписание о прекращении злоупотребления доминирующим положением и совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции.

В ходе рассмотрения дел в УФАС компании добровольно снизили необоснованно завышенные цены: если весной 2021 года стоимость стройматериала достигала 8500 руб. за 1 куб. м, то осенью 2022 года она снизилась до 4400 руб. Тем не менее за нарушение закона о защите конкуренции компаниям грозят штрафы в размере от 300 тыс. до 1 млн руб.