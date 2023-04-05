Телефонные и интернет-мошенники похитили у ярославцев более 500 млн рублей в 2022 году

В 2022 году в Ярославской области зарегистрировано более 3,5 тыс. преступлений, связанных с хищениями денежных средств со счетов граждан с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и методов «социальной инженерии». Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в УМВД России по Ярославской области.

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«Общий причиненный гражданам ущерб составил за 2022 год свыше полумиллиарда рублей (2021 году — почти полмиллиарда рублей)»,— сообщили в УМВД России по Ярославской области.

В Ярославской области количество случаев мошенничества, когда люди под воздействием преступников сами отдают им деньги, увеличилось с 2096 (2021 год) до 2500 (2022 год). Число краж (когда жертвы передают данные, а преступники снимают средства с их счетов) уменьшилось с 1605 (2021 год) до «более 1000» (2022 год).

В целом в стране, по данным Банка России, в 2022 году объем «операций без согласия клиентов» составил 14,1 млрд рублей (13,5 млрд в 2021 году), количество таких операций составило 876 тыс. (1 млн 35 тыс. в 2021 году).

Антон Голицын