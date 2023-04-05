В Магнитогорске построят самый большой в мире цельностеклянный аквариум

АО «Мосинжпроект» завершает проектирование здания для экспозиции флоры и фауны с самым большим в мире цельностеклянным аквариумом в Магнитогорске. Как сообщает пресс-служба компании со ссылкой на ее генерального директора Юрия Кравцова, проект планируется реализовать в рамках общественного пространства «Притяжение».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АО «Мосинжпроект» Фото: АО «Мосинжпроект»

Господин Кравцов отметил, что создаваемое здание будет уникальным по ряду характеристик. В нем разместят две больших экспозиции – «Подводный мир» и «Джунгли». Посетители смогут увидеть 2,5 тыс. видов обитателей подводного вида и 30 тыс. экземпляров флоры.

Крупнейший в мире цельностеклянный аквариум, расположенный внутри здания, будет сделан из акрилового стекла. Его глубина составит 6 м, площадь – около 400 кв. м, объем воды – около 1,2 млн л. Предусмотрено специальное освещение аквариума, которое обеспечит возможность проведения экскурсий по ночам.

В институте «Мосинжпроект», входящем в одноименную группу компаний, отмечают, что фасадное и объемно-пространственное решения фасада будут метафорой айсберга.

Инициатором и инвестором проекта «Притяжение» в Магнитогорске является председатель совета директоров ММК Виктор Рашников. Первая очередь пространства была открыта летом прошлого года, в течение трех ближайших лет ежегодно ко дню металлурга планируется завершать еще по одной.