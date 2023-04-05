Проект нового этапа стройки Северного шоссе обойдется бюджету в 29 млн рублей

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области ищет подрядчика для инженерных изысканий и подготовки проекта строительства автодороги общего пользования регионального значения. Речь идет о четвертом этапе работ на Северном шоссе в Волжском районе. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта составляет 29 млн руб. Подрядчика определят 27 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Работы проведут в три этапа. Проектирование планируется завершить в ноябре 2024 года.

Георгий Портнов