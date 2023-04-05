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Проект нового этапа стройки Северного шоссе обойдется бюджету в 29 млн рублей

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области ищет подрядчика для инженерных изысканий и подготовки проекта строительства автодороги общего пользования регионального значения. Речь идет о четвертом этапе работ на Северном шоссе в Волжском районе. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта составляет 29 млн руб. Подрядчика определят 27 апреля.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Работы проведут в три этапа. Проектирование планируется завершить в ноябре 2024 года.

Георгий Портнов

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