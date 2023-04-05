Глеб Никитин представил Владимиру Путину предложения по развитию промышленности

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил президенту РФ Владимиру Путину более 20 предложений от регионов для поддержки промышленности. Доклад прозвучал на заседании профильного президиума Госсовета РФ. Озвученные меры были выработаны накануне на семинаре-совещании с участием губернаторов, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Самыми востребованными, по словам Глеба Никитина, являются меры поддержки, касающиеся Фонда развития промышленности (ФРП), проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), меры по поддержке спроса.

«Эти меры позволили не только сохранить промышленное производство, но в ряде отраслей увеличить темпы развития, создать новые производственные технологии. В Нижегородской области не допущено падение промышленного производства, в последние три месяца происходит небольшой рост»,— сказал губернатор. Он предложил расширить возможности для поддержки предприятий, в том числе на региональном уровне.

Глеб Никитин доложил, что регионы накануне президиума обсуждали необходимость расширения возможностей по привлечению доступного банковского финансирования, регулирования импорта — в частности, повышения утилизационного сбора на автомобили, а также повышения производительности труда в условиях дефицита кадров.

Анастасия Еремина