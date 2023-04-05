Спрос на услуги по благоустройству дачных участков в Ижевске вырос на 133% в марте

В столице Удмуртии в марте спрос на помощников по благоустройству дачных участков и сада вырос на 133% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба Авито Услуги. Количество предложений от специалистов, разнорабочих и бригад увеличилось на 47%. Наиболее активно растет интерес к дорожному строительству — 117%, земляным работам — 157%.

Вместе с тем в марте на 80% увеличился и спрос на услуги мастеров красоты. Наиболее популярные оказались услуги парикмахеров — 69%, макияж — 34%, услуги по маникюру и педикюру — 32%.

В числе популярных в марте оказались и бытовые услуги, интерес к которым вырос на 55%. Объявлений от частных мастеров и компаний в этой сфере стало больше на 7%. Среди наиболее популярных услуг оказалась уборка, спрос на которую вырос на 57%.