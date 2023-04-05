Горнолыжные курорты Сочи закрыли трассы из-за ветра

В Сочи горнолыжные курорты закрыли трассы из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщили сразу несколько курортов.

«Перспективы по открытию катания на Южном склоне пока нет — очень сильный ветер. КД Тундра будет открыта вместе с открытием трассы Горизонт, предварительно в 9:20. Если погодные условия позволят это сделать»,— отметили в «Роза Хутор».

На курорте «Красная Поляна» около 8 утра сообщили о закрытии всех трасс и канатных дорог «Вершина», «Аибга» и «Черная Пирамида». Там отметили, что причиной стал очень сильный ветер. Около 09:30 открылись трассы «Панорама» и «Струна».

Татьяна Ручкина

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