Судья, рассматривающий дело Чанышевой, назначен председателем Уфимского райсуда

Судья Кировского райсуда Уфы Азамат Бикчурин, который в закрытом режиме рассматривает уголовное дело по обвинению бывшего координатора штаба Алексея Навального в Уфе («Штабы Навального» признаны в России экстремистской организацией, ликвидированы и запрещены) Лилии Чанышевой в создании экстремистского сообщества и призывах к экстремизму указом президента России назначен председателем Уфимского райсуда.

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Как сообщили в пресс-службе Кировского райсуда Уфы, в ходе последнего заседания адвокат Лилии Чанышевой Андрей Лепехин ходатайствовал об отводе судьи в связи с его назначением. Азамат Бикчурин в удовлетворении заявления отказал. Защитник подсудимой не доказал, что судья прямо или косвенно заинтересован в исходе рассмотрения уголовного дела, говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее, в 2021 году, Азамат Бикчурин избрал меру пресечения госпоже Чанышевой в виде ареста, а в марте текущего года удовлетворил ходатайство прокурора о продлении ей срока содержания под стражей на время судебного разбирательства. В том же году он вынес приговор по резонансному уголовному делу активистки Рамили Саитовой, осужденной на три года за публичные призывы к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ).

В настоящее время в производстве судьи Бикчурина находятся еще пять уголовных дел, в том числе в отношении уфимского активиста Рустема Мулюкова, обвиняемого в участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК РФ).

Влада Шипилова

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