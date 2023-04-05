Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 09:53

Отель в центре Перми устранил нарушения безопасности после решения суда

Судебные приставы добились от собственников пермской гостиницы устранения нарушений пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в ходе проверки отеля «2 льва», расположенного в цокольном этаже исторического здания на ул. Монастырской, 15, было выявлено отсутствие проектной документации, содержащей пожарно-технические характеристики объекта, и использование в отделке путей эвакуации материалов с неустановленными показателями пожарной опасности. Прокуратура обратилась в суд с иском обязать собственников помещения устранить выявленные нарушения.

Краевое ГУ ФССП возбудило исполнительное производство в отношении трех индивидуальных предпринимателей — арендодателей гостиницы. Собственники демонтировали недопустимые отделочные материалы в помещении. Но только после предоставления судебному приставу проектной документации, оформленной надлежащим образом, исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...