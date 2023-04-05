Отель в центре Перми устранил нарушения безопасности после решения суда

Судебные приставы добились от собственников пермской гостиницы устранения нарушений пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в ходе проверки отеля «2 льва», расположенного в цокольном этаже исторического здания на ул. Монастырской, 15, было выявлено отсутствие проектной документации, содержащей пожарно-технические характеристики объекта, и использование в отделке путей эвакуации материалов с неустановленными показателями пожарной опасности. Прокуратура обратилась в суд с иском обязать собственников помещения устранить выявленные нарушения.

Краевое ГУ ФССП возбудило исполнительное производство в отношении трех индивидуальных предпринимателей — арендодателей гостиницы. Собственники демонтировали недопустимые отделочные материалы в помещении. Но только после предоставления судебному приставу проектной документации, оформленной надлежащим образом, исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.