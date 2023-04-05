В аэропорту Челябинска задерживают рейс из-за непогоды в Норильске

Вылет рейса Челябинск – Норильск задерживается на несколько часов. Это связано с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту прилета, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Сегодня в Норильске идет снег. С вечера 4 апреля в городе объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра. В аэропорту Челябинска 5 апреля задерживается вылет рейса №1279 авиакомпании Red wings. Борт должен был отправиться в Норильск в 10:05. Пока время вылета перенесли на 13:09. На рейс зарегистрировано 73 пассажира, в том числе пять детей.

Челябинская транспортная прокуратура контролирует оказание услуг пассажирам в аэропорту.