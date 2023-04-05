Экс-глава комитета заксобрания покинул пост президента краевой федерации регби

Экс-глава комитета краевого заксобрания Антон Удальев, трудоустроившийся в мэрии Москвы, покинул пост президента региональной федерации регби. Как сообщается в сервисе «СПАРК-Интерфакс», федерацию регби Пермского края 3 апреля возглавил уроженец краевой столицы Антон Васильев. Источник в окружении господина Удальева подтвердил его уход с поста главы федерации. По данным «Ъ-Прикамье», новый президент спортивного объединения Антон Васильев является мастером спорта по боксу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Антон Васильев зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и ведет деятельность в сфере розничной торговли играми и игрушками. Ранее господин Васильев возглавлял пермское ООО «Добрый», компания занималась розничной торговлей алкогольными напитками, включая пиво, но в 2012 году была ликвидирована.

Антон Удальев стал президентом краевой федерации регби в 2017 году с момента ее учреждения в Перми. В начале 2023 года стало известно о том, что господин Удальев, занимавший пост председателя инфраструктурного комитета регионального заксобрания, трудоустроится в мэрии Москвы. В марте Антона Удальева назначили на должность замдиректора департамента ЖКХ Москвы.