Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Ставрополье муниципалитеты получат бюджетные кредиты на 1,5 млрд рублей

В Ставропольском крае появилась новая мера поддержки муниципалитетов — бюджетные кредиты. В 2023 году на эти цели власти региона направят 1,5 млрд руб., сообщает пресс-служба правительства Ставрополья.

«Муниципальные образования получат возможность использовать новый инструмент — бюджетные кредиты краевого министерства финансов»,— сказал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Глава региона также пояснил, что средства, предоставленные в качестве кредита, местные власти смогут использовать для выполнения социальных обязательств и развития экономики.

Анастасия Назарова

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...