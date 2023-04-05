Польская компания Orlen расторгла контракт с «Татнефтью»

Самая крупная нефтеперерабатывающая компания Польши Orlen приняла решение отказаться от последнего контракта с «Татнефтью» на поставки нефти. Об этом в эфире телеканала Polstat заявил руководитель иностранного предприятия Даниэль Обайтек.

«После визита президента Байдена, когда перестала поступать нефть, у нас был аргумент, чтобы отказаться от соглашения. Это случилось несколько дней назад», — сказал господин Обайтек.

По его словам, польская сторона имеет право разорвать контракт в том случае, если нефть не будет поступать в течение определенного времени. Такой пункт прописан в условиях контракта. Сама компания в феврале заявила, что поставки российской нефти прекратились.

Соглашение компании Orlen с «Татнефтью» предусматривало поставки 200 тыс. тонн нефти в месяц до 2024 года. Нефть из России польское предприятие получало по трубопроводам.