Жители Новосибирской области за одни сутки перевели мошенникам 57 млн рублей

За одни сутки (4 апреля) жители Новосибирской области перевели мошенникам около 57 млн руб. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры региона Виталий Чернов. Он уточнил, что из этой суммы 43 млн перевел мошенникам один человек.

По информации представителей прокуратуры, количество киберпреступлений в регионе продолжает расти. Так с начала 2023 года уже совершено 3251 преступление. Из них – 636 кражи и 1800 – мошенничество. Это на 500 больше чем за аналогичный период 2022 года. Всего за прошлый год в регионе было совершено более 9 тыс. киберпреступлений.

Как отметил заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Павел Вернер, в 2022 году россияне отдали мошенникам 14,2 млрд руб. Средняя сумма на которую обманывают жертв киберпреступники – 15 тыс. руб.

Также в ходе пресс-конференции врио начальника управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД по Новосибирской области Михаил Слабухо перечислил основные способы обмана населения злоумышленниками. Среди них: звонки от якобы представителей банка или полиции, торговля на различных электронных площадках и криптобиржах, распространение фишинговых ссылок и обращения от злоумышленников с рассказами о том, что родственник попал в беду.

Как растет количество хакерских атак на сибирские организации – «Приходится бежать изо всех сил, чтобы остаться на месте»

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Сергей Балин