«Маркировка рекламы усложняет процесс, но делает рынок более прозрачным»

По данным Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР), около 20% блогеров после вступления в силу нового закона об обязательной маркировке рекламных текстов повысили свои расценки на 10-30%. О том, как отрасль приспосабливается к новым условиям - «Ъ-Кубань» рассказала писатель и книжный блогер Стелла Кьярри.



Стелла Кьярри

Фото: предоставлено автором

«Действительно, в связи с вступлением в силу поправок к закону ''О рекламе'' политика многих блогеров и их прайс на услуги изменились. По новым правилам, компании и бренды, пользующиеся рекламными услугами в сети Интернет, обязаны маркировать такую рекламу через оператора рекламных данных, а также передавать сведения о рекламном креативе в Единый реестр интернет-рекламы. Это усложнило порядок публикации рекламных материалов для блогеров, а на некоторых площадках увеличило временные затраты на создание креативов.

После введения обязательной маркировки рекламы на любой вид рекламной деятельности в сети многим блогерам в срочном порядке пришлось перестраивать условия сотрудничества с рекламодателями. Появилось больше ''бумажной'' работы: договоров и отчетов. Теперь на каждый креатив нужно получать токен (буквенно-цифровой код в активной ссылке в рекламной публикации). В нем содержится вся информация о рекламной кампании от заказчика до посредников и договоров. Кроме того, по выполненной рекламе нужно отчитываться. В связи с этим многие клиенты столкнулись с тем, что рекламные услуги у блогеров подорожали.

Маркировка и регистрация рекламы усложняет процесс, но делает рекламный рынок более прозрачным. Заказчик чувствует себя более защищенным, ведь на оказание рекламных услуг даже с частным лицом теперь необходим договор, и любая реклама становится официальной, значит, риски получить некачественную услугу или вовсе ее не получить сводятся к минимуму.

На мой взгляд, поправки к закону ''О рекламе'' — это очень важный шаг, который должен был рано или поздно произойти. Современные рекламные обороты блогеров достаточно высоки, а их ответственность перед клиентами почти никак не регулировалась, что в свою очередь сказывалось как на качестве рекламы, так и на качестве и количестве рекламного контента для потребителей — аудитории блогера и потенциальных покупателей рекламодателя.

С новыми поправками блогеры будут более избирательно и вдумчиво подходить к рекламе, а это значит, что выиграют все: и потребитель, получая качественный контент, и рекламодатель, платя за действительно хорошую рекламу. Для блогеров в принципе, ничего не изменится. Но со временем, будем надеяться, процесс выдачи маркировки упростится и станет более удобным для каждой из сторон процесса».

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