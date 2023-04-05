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Коммерсантъ FM
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Superjob: работодатели стали реже увольнять сотрудников за посты в соцсетях

В России работодатели стали реже увольнять сотрудников за публикации в социальных сетях, однако стали чаще отказывать потенциальным работникам в трудоустройстве из-за их публикаций, сообщается в исследовании сервиса по поиску работы Superjob.

«5% работодателей увольняли сотрудников за публикации, что в два раза меньше, чем в 2020 году. Активность работников в Сети сейчас так же реже отслеживается — лишь 18% компаний просматривают их посты и фотографии, а 61% организаций не интересуется их соцсетями»,— пишет РБК со ссылкой на данные Superjob.

25% опрошенных сервисом работодателей рассказали, что у них был опыт отказа в приеме на работу из-за постов кандидатов на трудоустройство в соцсетях. При этом 55% работодателей, поучаствовавших в исследовании, заявили, что не проверяют соцсети претендентов на работу. 12% компаний проверяют публикации потенциальных работников, но не отказывают в приеме на работу из-за выложенных постов или фотографий.

Исследование Superjob проводилось с 24 марта по 3 апреля в 253 населенных пунктах России. В опросе участвовали более тысячи менеджеров по персоналу и сотрудников кадровых служб и организаций, ответственных за подбор персонала, а также 1,6 тыс. представителей экономически активного населения России.

Александр Кислов

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