Тракторный биатлон пройдет около деревни Болгуры в Удмуртии 22 июля

22 июля в окрестностях деревни Болгуры в Воткинском районе Удмуртии пройдет «Тракторный биатлон», вошедший в 200 лучших событийных мероприятий России. Как сообщает пресс-служба минсельхоза региона, в этом году на мероприятии ожидается более 3 тыс. человек.
Фото: Пресс-служба минсельхоза Удмуртии
В рамка открытых игр участники будут соревноваться на малогабаритных тракторах по пересеченной местности с элементами биатлона. Отмечается, что «Тракторный биатлон» не только повышает престиж профессий агропромышленного комплекса, а также презентует новейшую сельскохозяйственную технику и повышает инвестиционную и туристическую привлекательность Удмуртии.
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Как прошли соревнования по тракторному биатлону в 2022 году
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