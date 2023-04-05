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Тракторный биатлон пройдет около деревни Болгуры в Удмуртии 22 июля

22 июля в окрестностях деревни Болгуры в Воткинском районе Удмуртии пройдет «Тракторный биатлон», вошедший в 200 лучших событийных мероприятий России. Как сообщает пресс-служба минсельхоза региона, в этом году на мероприятии ожидается более 3 тыс. человек.

Фото: Пресс-служба минсельхоза Удмуртии

Фото: Пресс-служба минсельхоза Удмуртии

В рамка открытых игр участники будут соревноваться на малогабаритных тракторах по пересеченной местности с элементами биатлона. Отмечается, что «Тракторный биатлон» не только повышает престиж профессий агропромышленного комплекса, а также презентует новейшую сельскохозяйственную технику и повышает инвестиционную и туристическую привлекательность Удмуртии.

Фотогалерея

Как прошли соревнования по тракторному биатлону в 2022 году

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В селе Галево в Воткинском районе Удмуртии с 1 по 3 июля прошли соревнования по тракторному биатлону

В селе Галево в Воткинском районе Удмуртии с 1 по 3 июля прошли соревнования по тракторному биатлону

Фото: Пресс-служба минсельхоза Удмуртии

В этом году участие приняли представители Белоруссии, Татарстана, Башкортостана, Пермского и Краснодарского краев, а также других регионов страны

В этом году участие приняли представители Белоруссии, Татарстана, Башкортостана, Пермского и Краснодарского краев, а также других регионов страны

Фото: Пресс-служба минсельхоза Удмуртии

Самое зрелищное мероприятие, состязание на тракторах, прошло в республике 2 июля. В нем участвовали 53 гонщика, среди которых было пять женщин

Самое зрелищное мероприятие, состязание на тракторах, прошло в республике 2 июля. В нем участвовали 53 гонщика, среди которых было пять женщин

Фото: Пресс-служба минсельхоза Удмуртии

Гонщика предстояло преодолеть трассу на тракторах, а также пройти огневые рубежи и отдельные этапы

Гонщика предстояло преодолеть трассу на тракторах, а также пройти огневые рубежи и отдельные этапы

Фото: Пресс-служба минсельхоза Удмуртии

При подсчете баллов учитывались скорость управления техникой, меткость участника, а также аккуратность вождения. За каждое нарушение добавлялись штрафные секунд

При подсчете баллов учитывались скорость управления техникой, меткость участника, а также аккуратность вождения. За каждое нарушение добавлялись штрафные секунд

Фото: Пресс-служба минсельхоза Удмуртии

Чемпионом стал Андрей Семакин, представитель Кизнерского района. Победитель получил главный приз — 50 тыс. руб

Чемпионом стал Андрей Семакин, представитель Кизнерского района. Победитель получил главный приз — 50 тыс. руб

Фото: vk.com, Илья Прозоров

Призерами среди мужчин стали Вячеслав Егоров из Малопургинского района, Алексей Леонтьев из Граховского района, а также Константин Беляев из Сарапульского района. Серди женщин призовые места заняли Софья Шушкова из Можги, Елена Шерстобитова из Кизнерского района, а также Марина Панькова из Воткинского района

Призерами среди мужчин стали Вячеслав Егоров из Малопургинского района, Алексей Леонтьев из Граховского района, а также Константин Беляев из Сарапульского района. Серди женщин призовые места заняли Софья Шушкова из Можги, Елена Шерстобитова из Кизнерского района, а также Марина Панькова из Воткинского района

Фото: Пресс-служба минсельхоза Удмуртии

Здесь также была организована выставка производителей сельскохозяйственной техники Удмуртии и России и фермерских хозяйств

Здесь также была организована выставка производителей сельскохозяйственной техники Удмуртии и России и фермерских хозяйств

Фото: Пресс-служба минсельхоза Удмуртии

В рамках мероприятия гости смогли продегустировать национальную кухню, поучаствовать в тест-драйве с инструкторами и интерактивных спортивных площадках. В частности, были открыты площадки для волейбола, занятий йогой и гвоздестояния

В рамках мероприятия гости смогли продегустировать национальную кухню, поучаствовать в тест-драйве с инструкторами и интерактивных спортивных площадках. В частности, были открыты площадки для волейбола, занятий йогой и гвоздестояния

Фото: Пресс-служба минсельхоза Удмуртии

Первый вице-премьер Константин Сунцов рассказал, что мероприятие собрало больше 2 тыс. зрителей. «Удмуртский Форсаж выглядит именно так!»,— заявил господин Сунцов

Первый вице-премьер Константин Сунцов рассказал, что мероприятие собрало больше 2 тыс. зрителей. «Удмуртский Форсаж выглядит именно так!»,— заявил господин Сунцов

Фото: Пресс-служба минсельхоза Удмуртии

Глава Воткинского района Илья Прозоров отметил, что мероприятие стало «изюминкой» района и Удмуртии. «Уверен, что новый формат проведения открытых игр пришелся по душе гостям и участникам праздника»,— подчеркнул господин Прозоров

Глава Воткинского района Илья Прозоров отметил, что мероприятие стало «изюминкой» района и Удмуртии. «Уверен, что новый формат проведения открытых игр пришелся по душе гостям и участникам праздника»,— подчеркнул господин Прозоров

Фото: Пресс-служба минсельхоза Удмуртии

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В селе Галево в Воткинском районе Удмуртии с 1 по 3 июля прошли соревнования по тракторному биатлону

Фото: Пресс-служба минсельхоза Удмуртии

В этом году участие приняли представители Белоруссии, Татарстана, Башкортостана, Пермского и Краснодарского краев, а также других регионов страны

Фото: Пресс-служба минсельхоза Удмуртии

Самое зрелищное мероприятие, состязание на тракторах, прошло в республике 2 июля. В нем участвовали 53 гонщика, среди которых было пять женщин

Фото: Пресс-служба минсельхоза Удмуртии

Гонщика предстояло преодолеть трассу на тракторах, а также пройти огневые рубежи и отдельные этапы

Фото: Пресс-служба минсельхоза Удмуртии

При подсчете баллов учитывались скорость управления техникой, меткость участника, а также аккуратность вождения. За каждое нарушение добавлялись штрафные секунд

Фото: Пресс-служба минсельхоза Удмуртии

Чемпионом стал Андрей Семакин, представитель Кизнерского района. Победитель получил главный приз — 50 тыс. руб

Фото: vk.com, Илья Прозоров

Призерами среди мужчин стали Вячеслав Егоров из Малопургинского района, Алексей Леонтьев из Граховского района, а также Константин Беляев из Сарапульского района. Серди женщин призовые места заняли Софья Шушкова из Можги, Елена Шерстобитова из Кизнерского района, а также Марина Панькова из Воткинского района

Фото: Пресс-служба минсельхоза Удмуртии

Здесь также была организована выставка производителей сельскохозяйственной техники Удмуртии и России и фермерских хозяйств

Фото: Пресс-служба минсельхоза Удмуртии

В рамках мероприятия гости смогли продегустировать национальную кухню, поучаствовать в тест-драйве с инструкторами и интерактивных спортивных площадках. В частности, были открыты площадки для волейбола, занятий йогой и гвоздестояния

Фото: Пресс-служба минсельхоза Удмуртии

Первый вице-премьер Константин Сунцов рассказал, что мероприятие собрало больше 2 тыс. зрителей. «Удмуртский Форсаж выглядит именно так!»,— заявил господин Сунцов

Фото: Пресс-служба минсельхоза Удмуртии

Глава Воткинского района Илья Прозоров отметил, что мероприятие стало «изюминкой» района и Удмуртии. «Уверен, что новый формат проведения открытых игр пришелся по душе гостям и участникам праздника»,— подчеркнул господин Прозоров

Фото: Пресс-служба минсельхоза Удмуртии

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