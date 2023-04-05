Тракторный биатлон пройдет около деревни Болгуры в Удмуртии 22 июля

22 июля в окрестностях деревни Болгуры в Воткинском районе Удмуртии пройдет «Тракторный биатлон», вошедший в 200 лучших событийных мероприятий России. Как сообщает пресс-служба минсельхоза региона, в этом году на мероприятии ожидается более 3 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба минсельхоза Удмуртии Фото: Пресс-служба минсельхоза Удмуртии

В рамка открытых игр участники будут соревноваться на малогабаритных тракторах по пересеченной местности с элементами биатлона. Отмечается, что «Тракторный биатлон» не только повышает престиж профессий агропромышленного комплекса, а также презентует новейшую сельскохозяйственную технику и повышает инвестиционную и туристическую привлекательность Удмуртии.