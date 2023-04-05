Сочи майнит туристов

На майские праздники жители Удмуртии чаще всего бронируют туры по внутренним направлениям. Популярнее всего Сочи, Минеральные воды, Москва и Санкт-Петербург. Из заграничных направлений выбирают Турцию, Египет и ОАЭ. Также турагентства республики отмечают возросший интерес к речным и морским круизам. При этом цены на туры выросли на 25-40% по сравнению с прошлым годом. Участники рынка добавляют, что в связи с политической ситуацией многие не рискуют бронировать поездки заранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

В топ-5 самых популярных у жителей Удмуртии направлений для отдыха на майские праздники 2023 года вошли ОАЭ, Турция, Египет, Таиланд и внутренние направления страны, рассказали в турагентствах республики. По сравнению с прошлым годом количество туристов на майские праздники уменьшилось, отмечает директор New Travel Юлия Зворыгина. Выбирают преимущественно бюджетные туры по России: Сочи, Кавминводы, Санкт-Петербург.

Генеральный директор турагентства «Зима-Лето» Мария Хатыпова рассказала, что жители Удмуртии на майские праздники активно выбирают внутренние направления, в особенности — Сочи. «Погода солнечная, теплая, все цветет, можно гулять по набережной и дышать морским воздухом. В это время еще не такие высокие цены на путевки»,— прокомментировала госпожа Хатыпова.

Среди внутренних направлений спросом также пользуются Москва, Санкт-Петербург и Казань. Мария Хатыпова отмечает, что туристы стали чаще интересоваться речными и морскими круизами, в этом году забронировано на 50% больше, чем в предыдущем. При этом реже стали бронировать санатории, раньше на отдых-лечение выезжали целыми семьями.

«Туристы по сравнению с прошлым годом стали активнее, количество забронированных туров увеличилось на 20%, появилось больше запросов на экскурсионные туры по России. Последние три года туристы боялись выезжать за пределы Удмуртии, но отдыхать у нас практически негде, а эмоции должны быть всегда, иначе ради чего мы все живем. Путешествия были, есть и будут»,— рассказала Мария Хатыпова.

По данным «Ижавиа.Тур», стоимость отдыха в Сочи или Дагестане начинается от 38 тыс. руб. Провести вдвоем три ночи в в Екатеринбурге обойдется в сумму от 15,5 тыс. руб, в Санкт-Петербурге и Минеральных водах — от 43-44 тыс. руб., есть и круизы выходного дня, стоимость которых начинается от 10,7 тыс. руб.

Из заграничных туров традиционно в лидерах такие направления как Турция и Египет, говорит госпожа Зворыгина. «Цены на туры за границу выросли примерно на 20-30%. В связи с политической ситуацией многие боятся бронировать заранее»,— поделилась Юлия Зворыгина. Мария Хатыпова считает, что Турция также пользуется большей популярностью за счет комфорта. «Погода здесь значительно теплее, чем в Сочи. Круглосуточный праздник, веселая анимация, питание “все включено”, солнце и теплые бассейны»,— прокомментировала госпожа Хатыпова. По ее наблюдениям, по сравнению с прошлым годом количество забронированных туров за границу увеличилось на 25-30%. Основной контингент — семьи с детьми. Однако вместе с тем средняя стоимость путевки тоже значительно выросла — примерно на 30-40%.

Средний чек на 9-10 ночей в Турции в пятизвездочном отеле на семью из трех человек выйдет на 350-380 тыс. руб.

Старший менеджер турагентства «Чемоданное настроение» Дарья Фролова отмечает, что из заграничных туров также активно бронируют ОАЭ, Кубу и Таиланд. «Сложно сказать, какие туры стали менее популярны. Думаю, без изменений. В прошлые майские праздники и эти — спрос аналогичен. Однако средний чек значительно вырос в сравнении с прошлыми годами в целом. Сейчас практический любой тур варьируется в пределах 60-100 тыс. руб. на человека. Это если в среднем брать, полностью тур под ключ — это комфортный отель, прямой перелет, трансферы и страховки входящие в состав тура»,— рассказала госпожа Фролова. По наблюдениям турагентства, самые дорогие туры на Мальдивы и Кубу — за 6-8 ночей цены начинаются от 114 тыс. руб. и 89 тыс. руб. за человека соответственно. Самый бюджетный отдых в России: поездка на одного обойдется минимум в 16,5 тыс. руб.

Татьяна Колегова