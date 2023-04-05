Минэкологии региона объяснило смог в Челябинске природными пожарами

Причиной дымки и неприятного запаха в Челябинске стали ландшафтные пожары вокруг города. Об этом заявили в министерстве экологии региона.

Челябинцы наблюдают смог уже не первый день. «В связи с возникшими ландшафтными пожарами вокруг Челябинска в разных районах города может наблюдаться образование дымки и ощущаться запах гари. Чтобы не допустить ухудшения состояния атмосферного воздуха, промышленные предприятия выполняют мероприятия по снижению негативного воздействия на атмосферный воздух в рамках предписаний при неблагоприятных метеорологических условиях первой степени»,– заявили в минэкологии области. По данным ведомства, ситуация с природными пожарами находится на постоянном контроле.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», с 3 апреля в Челябинске объявлен режим метеоусловий, неблагоприятных для рассеивания вредных выбросов в атмосфере. Он будет действовать как минимум до 5 часов утра 6 апреля.