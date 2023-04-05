Стена дома на улице Интернациональная разрушилась в Сарапуле

4 апреля в Сарапуле произошло частичное разрушение кирпичной кладки наружной стены в многоквартирном доме № 55 Б на улице Интернациональная. Как сообщает пресс-служба администрации города, в данной части располагались душевые комнаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сарапула Фото: пресс-служба администрации Сарапула

Специалисты провели комиссионное обследование, участие в котором приняли представители управления ЖКХ администрации города, а также руководители управляющей компании. Место происшествия огорожено, ограничен доступ в душевую комнату на первом этаже дома.

В настоящее время определяется перечень ремонтных и необходимых аварийных работ, а также проводится оценка отсутствия угрозы для дальнейшего проживания в доме.