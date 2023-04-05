Следователи разыскивают мать шестилетнего ребенка, которого забыли в больнице

В Новосибирске следователи проводят проверку по информации из социальных сетей о шестилетнем мальчике, которого после лечения родители не забрали домой. Сейчас ребенок находится в центре временного содержания, правоохранители ведут поиски матери.

В ходе проверки следователи также выяснят условия жизни и воспитания ребенка.

В феврале 2023 года власти Новосибирской области заявили о создании мобильной бригады, которая должна выезжать в проблемные семьи и адресно работать как с детьми, так и родителями.

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Лолита Белова