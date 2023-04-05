В Адыгее комиссия оценит ущерб от подтоплений после аварии на шлюзе Краснодарского водохранилища

В Адыгее планирует начать работу комиссия по оценке ущерба от подтоплений, вызванных аварией на шлюзе Краснодарского водохранилища. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

По данным на 8 часов, с придомовых территорий и из частных домов вода ушла. К ликвидации последствий подтоплений привлекались 53 человека и 21 единица техники.

4 апреля в 23:40 спасателям поступило сообщение о подтоплении около 60 дачных приусадебных участков в СНТ «Здоровье» и СНТ «Дружба» в Теучежском районе Адыгеи. Причиной стал выход из строя электрической части затворки на шлюзе оросительного канала Краснодарского водохранилища. Всего эвакуировали 65 человек.

Татьяна Ручкина

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