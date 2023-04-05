Reuters: ВВС Израиля наносят удары по сектору Газа

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли ракетный удар по сектору Газа. В результате удара были поражены тренировочные лагеря палестинского движения «Хамас». Удар был нанесен после ракетного обстрела израильской территории из сектора Газа.

«Израильские самолеты нанесли удар по Газе рано утром. Израильские удары поразили два тренировочных лагеря, один в городе Газа, а другой в лагере беженцев»,— сообщает Reuters со ссылкой на «Радио ХАМАС». Есть ли в результате удара погибшие и пострадавшие, не уточняется.

Ранее 5 апреля со стороны сектора Газа по Израилю было выпущено девять ракет, четыре из которых были перехвачены системой противовоздушной обороны «Железный купол». Незадолго до этого стало известно о рейде израильских силовиков в мечеть в Аль-Аксе, в результате которого было задержано более 200 палестинцев.

Александр Кислов