Пришедшую в детсад с ружьем Полину Дворкину оштрафовали за надпись на футболке

Железнодорожный районный суд Красноярска оштрафовал на 10 тыс. руб. Полину Дворкину, которая является фигурантом уголовного дела о стрельбе в детском саду. Штраф вынесен в рамках административного дела по статье 20.3.1 КоАП РФ (возбуждении ненависти либо вражды).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В марте прошлого года обвиняемая пришла в детский сад в футболке с надписью, побуждающей к враждебным действиям по отношению к мужскому полу, сообщает пресс-служба суда. Также она признана виновной в подготовке и отправлении электронной почтой в иностранные СМИ и СМИ иноагентов «манифеста» с выдержками идеологических учений авторов феминистического толка, декларирующих необходимость совершения женщинами в отношении мужчин насильственных действий и убийств, говорится в сообщении суда.

В конце марта 2021 года, как сообщал «Ъ-Сибирь», Полина Дворкина пришла в детский сад с ружьем. Одна из воспитательниц попыталась отнять оружие, в этот момент произошел выстрел в стену. Сотрудницы детсада задержали нападавшую и удерживали ее до приезда полиции. Выяснилось, что незадолго до нападения на детсад девушка застрелила своего отца. В отношении Полины Дворкиной возбуждено дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. 30 и 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних).

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Лолита Белова