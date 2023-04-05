25% работодателей в Ижевске отказывали в трудоустройстве из-за публикаций в соцсетях

В столице Удмуртии 25% опрошенных работодателей отказывали в трудоустройстве из-за публикаций в социальных сетях, сообщает пресс-служба SuperJob. При этом в каждой двадцатой компании есть опыт увольнения сотрудника за их публикации в интернете. Однако в 57% организаций не интересуются соцсетями работников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Среди опрошенных ижевчан 35% учитывают возможный интерес потенциальных работодателей при ведении соцсетей. Каждый четвертый житель Ижевска выкладывает фото и делает записи без оглядки на рекрутеров. Еще 17% не постят в интернете никакой личной информации.

При этом об опубликованном контенте трудоустроенные горожане задумываются чаще безработных — 43% против 26% соответственно. Молодежь до 24 лет также чаще принимает во внимание потенциальный интерес профессионального сообщества к их публикациям, чем старшее поколение — 47% против 30%.