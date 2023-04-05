Загородные дома в Челябинской области за год в среднем подорожали на 9%

Средняя стоимость загородного дома в Челябинской области в марте составила 4,24 млн руб. Это на 9% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом сообщается в исследовании «Циан. Аналитики».

Объем предложения на все дома и дачи в регионе при этом снизился на 4%. Средняя площадь таких объектов за год сократилась на 7%, до 113,5 кв. м.

В целом по России стоимость загородных домов выросла на 18% и составила 9,78 млн руб. Среди регионов РФ ощутимее всего такое жилье в среднем подорожало в Карачаево-Черкесии (+73%), на Алтае (+52%), в Кировской (+44%) и Вологодской (+43%) областях. Подешевели дома в Москве (-17%), Калининградской области (-15%), Севастополе (-11%) и Пензенской области (-3%).