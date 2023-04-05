Воронежские аграрии получили от Минсельхоза более 50% годового объема «компенсирующих» и «стимулирующих» субсидий

Правительство Воронежской области выполнило требования постановления правительства РФ №481 и Минсельхоза РФ, согласно которым регионы до 1 апреля 2023 года должны довести до получателей не менее 50% годовых лимитов «компенсирующей» (без учета агрострахования) и «стимулирующей» части субсидий. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщил курирующий АПК воронежский вице-премьер Виктор Логвинов. Эта мера призвана помочь аграриям в период проведения весенних полевых работ.

По «стимулирующему» направлению в Воронежской области на 31 марта было доведено уже 75,96% федеральных средств — 1,063 млрд руб.

По отдельным направлениям аграриям предоставлено уже 100% средств (например, на поддержку собственного производства молока — более 844 млн руб.).

В рамках «компенсирующего» направления на 31 марта было доведено 812,2 млн руб. (51,77% средств с учетом агрострахования). Без агрострахования (оно не должно учитываться при расчете выполнения показателя в 50%) освоение средств составило 87%. Близки к стопроцентному освоению средства на поддержку животноводства.

А в целом по всем видам господдержки АПК в первом квартале 2023 года Воронежская область почти удвоила процент освоения средств по сравнению с первым кварталом 2022-го.

Такой результат обеспечен перевыполнением поставленных Минсельхозом задач, призванных улучшить финансовое состояние аграриев в напряженный весенний период.

«Благодаря инициативе Минсельхоза воронежские аграрии обеспечены так необходимой им финансовой поддержкой для проведения весенних полевых работ,— рассказал Виктор Логвинов.— Знаем, что вопрос находится на личном контроле министра Дмитрия Николаевича Патрушева. До нас денежные ресурсы доведены своевременно, мы оперативно отрабатываем поставленные задачи. По плану ведется и льготное кредитование аграриев: они получают все необходимые средства».

Олег Мухин