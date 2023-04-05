Краевое минимущество отправило проект застройки бывшего мясокомбината на публичные слушания

Проект планировки и межевания территории бывшего Пермского мясокомбината направят на публичные слушания, сообщается в приказе регионального минимущества. Градостроительная документация по развитию территории, ограниченной улицами Дзержинского, Рыбокоптильной, Набережной, Сухобруса и зданием по ул. Сухобруса, 1а, подготовлена компанией «Спецзастройщик “Железно Пермь”».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Железно Пермь Фото: Железно Пермь

На площадке бывшего мясокомбината по ул. Дзержинского, 31, кировский девелопер собирается возвести жилье, улично-дорожную сеть и социальные объекты. Организацией публичных слушаний по проектам планировки и межевания территории «Железно Пермь» займется администрация Перми, именно туда направят градостроительную документацию. На сайте мэрии сведений о дате публичных слушаний по проекту пока нет.

Застройщик «Железно» намерен заняться комплексным освоением территории бывшего мясокомбината в Перми. По договору комплексного развития участок на ул. Дзержинского будет осваиваться поэтапно, общие сроки строительства — с 2023 по 2032 год. В течение почти десяти лет кировский девелопер собирается возвести там примерно 135 тыс. кв. м жилья, детский сад на 320 мест, улично-дорожную сеть, бульвар и прочее. Если ранее компания не планировала высотную застройку на этой площадке, то теперь стало известно о намерениях разместить на участке, помимо среднеэтажных домов, пять «высотных акцентов» до 17 этажей.