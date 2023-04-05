Предприятия Севастополя за год произвели товары на 21,1 млрд рублей

За 2022 год предприятия Севастополя отгрузили товары более чем на 21,1 млрд руб., без учета добычи природных ископаемых. Это на 16% больше, чем в прошлом году, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Сейчас в Севастополе работает 571 предприятие. Большинство из них задействованы в отрасли машиностроения, в том числе приборостроения, судостроения и судоремонта, а также производства строительных материалов.

На заседании президиума Государственного Совета, посвященного развитию промышленности страны в условиях санкционного давления, президент РФ Владимир Путин подчеркнул потребность в высококвалифицированных рабочих кадрах. Губернатор Севастополя отметил, что эта работа в городе проходит системно.

По итогам 2022 года Минпромторг России предоставил Севастополю субсидию в размере 161,6 млн руб. Эти деньги Фонд развития промышленности направил на поддержку промпредприятий в виде 11 льготных целевых займов на модернизацию производства.

Татьяна Ручкина

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