Осужденному к пожизненному лишению свободы Тимуру Бекмансурову снова проведут медицинскую экспертизу

Свердловский суд Перми назначил новую медицинскую экспертизу для определения степени инвалидности Тимура Бекмансурова, осужденного к пожизненному лишению свободы за нападение на Пермский университет. Об этом сообщает Properm.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее Тимур Бекмансуров обратился в Свердловский суд Перми с иском к филиалу ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Пермскому краю», требуя изменить определенную ему предыдущей экспертизой степень инвалидности с третьей на вторую. Сам он в настоящее время находится в СИЗО, ожидая рассмотрения апелляционной жалобы на приговор Пермского краевого суда.

Во время стрельбы, которую Тимур Бекмансуров устроил 20 сентября 2021 года на территории университета, погибли шесть человек, несколько десятков получили ранения и травмы. Стрелка нейтрализовал сотрудник ДПС Константин Калинин. Позже у Тимура Бекмансурова из-за полученных ранений ампутировали часть ноги. Экспертиза признала его инвалидом третьей группы.