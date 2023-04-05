Двоих мальчиков 8 и 10 лет спасли в Глазове из ледяного плена на реке Чепца

Вечером 4 апреля пожарные-спасатели помогли двум детям 8 и 10 лет, которые оказались на возвышенности в пойме реки Чепца в Глазове без возможности выбраться на берег. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике, дети заигрались и при попытке вернуться один из мальчиков провалился. Ребята смогли выбраться обратно на возвышенность, откуда и стали звать на помощь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Очевидцы вызвали спасателей. Как рассказал начальник караула ПСЧ 17 Сергей Торопов, на тот момент к детям оказалось невозможно подобраться из-за воды, поэтому им пришлось ехать на другой берег реки и идти до мальчиков около километра через лес.

«Но и там метров 15-20 уже была вода. Мы приняли решение идти за ними, пока не случилось беды. Вода уже была нам по пояс. Добрались, взяли их на руки и понесли на берег»,— сообщил господин Торопов.

Совместно со специалистами поисково-спасательной службы Удмуртии мальчикам оказали первую помощь и на носилках вынесли к врачам скорой помощи. Детей госпитализировали с диагнозом общее переохлаждение.