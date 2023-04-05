В Свердловской области 58% опрошенных откладывают деньги на черный день

Большинство опрошенных жителей Свердловской области (58%) откладывают средства с зарплаты на черный день, следует из исследования hh.ru и страховой компанией «Ренессанс Жизнь». 29% людей откладывают деньги на свою мечту, 13% копят стартовый капитал, чтобы открыть свой бизнес, а 5% — в связи с грядущим пополнением в семье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 29% людей откладывают деньги на свою мечту, 13% копят стартовый капитал, чтобы открыть свой бизнес

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ 29% людей откладывают деньги на свою мечту, 13% копят стартовый капитал, чтобы открыть свой бизнес

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Еще 15% людей копят деньги просто так. При этом, каждый четвертый респондент (22%) делает это при любой возможности, 17% — ежемесячно, 7% — время от времени, 2% — чаще, чем раз в месяц. 25% опрошенных ответили, что откладывают средства крайне редко, а 28% никогда этого не делают. Чаще всего откладывают деньги молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (66%).

Накопленные средства чаще всего свердловчане планируют потратить на путешествия (57%), покупку имущества (37%) или покупку новой машины (32%). Также уральцы копят на ремонт в квартире и обучение, переезд в другой город и другое. Реже всего откладывают на подарки, свадьбу и украшения.

Самым надежным способом накопить деньги уральцы считают переход на новую работу, где выше заработная плата. Еще один способ — оставлять у себя определенный процент от дохода на конец месяца (66%). 35% стараются накопить при помощи подработок. 25% считают надежным способом накопить средства — вклады в банке, еще 20% копят за счет инвестиций в акции известных компаний.

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