Под Саткой тепловоз сошел с рельсов

Златоустовская транспортная прокуратура проводит проверку по факту схода тепловоза с рельсов в Саткинском районе. Инцидент произошел на подъездных путях научно-производственного объединения «Зюраткуль», сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Около 18 часов 4 апреля при выполнении маневровых работ произошел сход задней колесной пары тепловоза ЧМЭЗ эксплуатационного локомотивного депо Златоуста. Поскольку инцидент случился на подъездных путях предприятия, это не повлияло на движение поездов.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Златоустовская транспортная прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.