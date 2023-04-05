«Сатурн-Р» займется строительством жилья на пермском курорте

Многопрофильный холдинг «Сатурн-Р» реконструирует нежилое здание в Усть-Качке на ул. Краснознаменной, 25 в многоквартирный дом. Структура группы – ООО «СМУ №3 Сатурн-Р» - выступила техзаказчиком проекта. Как указано в Едином госреестре заключений проектной документации, документация по реконструкции здания получила положительное заключение экспертизы 30 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Подготовкой проектной документации занимались ООО «Арт-проект Сатурн-Р» и ООО «Пармагаз».

По данным публичной кадастровой карты и 2ГИС, на ул. Краснознаменной, 25 в Усть-Качке расположено 3-этажное сооружение, площадь участка под ним – 1,8 тыс. кв. м. На сайте «Циан» это здание площадью 1 тыс. кв. м ранее продавалось за 1,8 млн руб., сейчас объявление снято с публикации. Владелец «Сатурн-Р» Александр Репин подтвердил, что холдинг собирается реконструировать здание в Усть-Качке в жилой дом. Завершить работы предполагается до конца этого года. После реконструкции площадь и высота объекта не изменятся. Кроме того, «Сатурн-Р» приобрел соседнее полуразрушенное строение, чтобы обустроить комфортную придомовую территорию будущего дома. «Мы считаем, что планируемое компанией жилье будет востребовано: приобретенное здание находится в непосредственной близости от курорта «Усть-Качка» - до его территории всего 150-200 м», - отметил бизнесмен.

«Сатурн-Р» был одним из крупнейших застройщиков региона, но из-за проблем с возведением IV очереди ЖК «Арсенал» в центре Перми компания прекратила строительный бизнес. Сейчас «Сатурн-Р» возвращается на строительный рынок. К примеру, в Индустриальном районе Перми компания построит шестиэтажный клубный жилой дом на ул. Чайковского, 35. Также «Сатурн-Р» получил разрешения на строительство жилья на месте бывшего автодрома «Чапаевский».