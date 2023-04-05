Томский пенсионер зарезал земляка, который неправильно, по его мнению, пожарил картошку

В Томской области завершено расследование уголовного дела 65-летнего жителя села Мельниково Шегарского района, который обвиняется в убийстве (ч.1 ст.105 УК РФ). Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, 8 февраля 2023 года пенсионер поссорился с находившимся у него в гостях односельчанином, который, как он считал, неправильно пожарил картошку. Обвиняемый схватил со стола нож и нанес им гостю несколько ударов в живот. От полученных ранений тот скончался на месте. Пенсионер расчленил тело убитого, после чего предпринял попытку сжечь его в печи.

Материалы дела рассмотрит Шегарский райсуд. Пенсионеру, который полностью признал вину, грозит от шести до 15 лет лишения свободы.

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Илья Николаев